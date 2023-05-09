عاجل.. أرامكو تزف نبأ ساراً لكافة المواطنين بخصوص أسهمها

تواصل – فريق التحرير:

استطاع سهم شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو تسجيل أعلى سعر منذ أغسطس الماضي ووصل إلى 34.90 ريال في سوق الأسهم.

وعقب إعلان الأرباح، تم تداول السهم اليوم على ارتفاع بأكثر من 3 %، وسط تداولات بلغت نحو 7.5 مليون سهم حتى الآن.

كانت الشركة قد أعلنت اليوم عن عدد من الأحداث الهامة منها:

– تحقيق أرباح بقيمة 117.5 مليار ريال في الربع الأول 2023.

– موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 10 % عن طريق توزيع أسهم منحة، وتعديل سعر السهم.

– توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول بواقع 0.30 ريال للسهم.

– اعتماد آلية لتوزيع الأرباح مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى الأرباح الأساسية.

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو وكبيير الإداريين التنفيذين المهندس أمين الناصر، إن الشركة تمضي قدما في توسيع قدراتها وتظل التوقعات على المدى الطويل دون تغيير.

وأضاف في أول تعليق على نجاح الشركة في تحقيق أرباح تقدر بـ 119 مليار ريال اليوم: “نعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور”.

اقرأ أيضا:

119 مليار ريال أرباح “أرامكو” في الربع الأول من 2023

تدفقات نقدية

وأضاف: لقد قمنا بتحقيق تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي للشركة بشكل أكبر. وتعزيزا لالتزامنا بتعظيم قيمة المساهمين، فيما تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق.

وتابع: ” نعلن أيضا عن نيتنا لاعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، إضافة إلى الأرباح الأساسية التي توزعها الشركة حاليا”.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. رئيس أرامكو: “الأحساء أرض الفرص الاستثمارية الواعدة”

أول تعليق لـ”الناصر” بعد تحقيق “أرامكو” أرباح تقدر بـ 119 مليار ريال