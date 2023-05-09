غزة.. إدانات واسعة لغارات الاحتلال واستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين

تواصل – واس:

استنكارًا لهجمات قوات الاحتلال الصهيوني والتي استهدفت قطاع غزة اليوم وأسفرت عن استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، انطلقت إدانات دولية واسعة.

الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الصهيوني في غزة

وأكد الرئاسة الفلسطينية، إدانتها للتصعيد المستمر في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

استشهاد 13 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال و4 نساء

وأوضحت أن استمرار التصعيد وقتل 13 فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال و4 نساء، سيجّر المنطقة لمزيد من التوتر، وعدم الاستقرار، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف تمادي الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي يستنكر العدوان على قطاع غزة

فيما استنكر البرلمان العربي، العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

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وبين أن تلك الممارسات الوحشية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية،

والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،

مؤكداً أن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

الأردن يُدين العدوان على قطاع غزة واقتحام نابلس

من ناحيتها، دانت الحكومة الأردنية اليوم, تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

ودع لضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان،

وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

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وشدد على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،

والاقتحامات للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وأكد المجالي أن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحيلولة دون تفجر دوامات العنف.

مصر تدين التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كما دانت مصر، التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة، ما أسفر عن 13 شهيدًا و20 مصابًا.

وأكدت رفضها اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم تحت حماية القوات،

إضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية.

وحذرت من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتعطل جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر.