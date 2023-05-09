احذر ارتكاب الحوادث.. “التجارة” تستدعي 665 سيارة من هذا النوع

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استدعت وزارة التجارة 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory “2023.

وعن سبب الاستدعاء، قالت إن ذلك بسبب خلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة؛ قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

هيكل المركبة

ودعت “التجارة”، إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa.

وقالت الوزارة إنه يجب التوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعدٍ للإصلاح وتسلُّم التعويض المناسب لحين توافر الإصلاحات اللازمة.

في وقت سابق، قالت وزارة التجارة إن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد 1900.

وأوضحت أنها رصدت أسلوبًا جديدًا للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

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البيانات السرية

وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقًا عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

كما حذرت المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.

وأكدت أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري” الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app.

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