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أول تعليق لـ”الناصر” بعد تحقيق “أرامكو” أرباح تقدر بـ 119 مليار ريال

أول تعليق لـ”الناصر” بعد تحقيق “أرامكو” أرباح تقدر بـ 119 مليار ريال

أول تعليق لـ”الناصر” بعد تحقيق “أرامكو” أرباح تقدر بـ 119 مليار ريال
٠١:٤٩:٢٤ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو وكبيير الإداريين التنفيذين المهندس أمين الناصر، إن الشركة تمضي قدما في توسيع قدراتها وتظل التوقعات على المدى الطويل دون تغيير.

وأضاف في أول تعليق على نجاح الشركة في تحقيق أرباح تقدر بـ 119 مليار ريال اليوم: “نعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور”.

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تدفقات نقدية

وأضاف: لقد قمنا بتحقيق تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي للشركة بشكل أكبر. وتعزيزا لالتزامنا بتعظيم قيمة المساهمين، فيما تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق.

وتابع: ” نعلن أيضا عن نيتنا لاعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، إضافة إلى الأرباح الأساسية التي توزعها الشركة حاليا”.

وأشار أن استراتيجية النمو للشركة تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزت تقدما كبيرا في التوسع الاستراتيجي لأعمال الشركة بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول.

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