بعد رصد أساليب لـ”النصب والاحتيال”.. بيان مهم من “التجارة” بشأن البلاغات التجارية

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التجارة إن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد 1900.

وأوضحت أنها رصدت أسلوبًا جديدًا للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

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البيانات السرية

وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقًا عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

كما حذرت المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.

وأكدت أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري” الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app.

في وقت سابق، طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بضبط ارتفاع الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وطرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية.

حلول لتفاوت الأسعار

وطالب عضو المجلس، المهندس مفرح الزهراني، الوزارة، ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.

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سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية

ودعا الدكتور صالح الشمراني، وزارة التجارة، إلى وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية، وفقًا لـ”عكاظ”.