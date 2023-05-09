الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد رصد أساليب لـ”النصب والاحتيال”.. بيان مهم من “التجارة” بشأن البلاغات التجارية
بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟
الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.. لهذا السبب
مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 13 وفلسطين تُطالب بتدخل دولي عاجل
“لزم” تُعلن توزيعَ 55 ألف وجبة إفطار صائم خلال رمضان المبارك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد رصد أساليب لـ”النصب والاحتيال”.. بيان مهم من “التجارة” بشأن البلاغات التجارية

بعد رصد أساليب لـ”النصب والاحتيال”.. بيان مهم من “التجارة” بشأن البلاغات التجارية

بعد رصد أساليب لـ”النصب والاحتيال”.. بيان مهم من “التجارة” بشأن البلاغات التجارية
٠١:٠٦:٢٨ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التجارة إن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد 1900.

وأوضحت أنها رصدت أسلوبًا جديدًا للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

اقرأ أيضًا:

أعضاء “الشورى” لـ “التجارة”: اضبطوا ارتفاع الأسعار وحاربوا طرق الاحتيال

البيانات السرية

وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقًا عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

كما حذرت المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.

وأكدت أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري” الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app.

في وقت سابق، طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بضبط ارتفاع الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وطرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية.

حلول لتفاوت الأسعار

وطالب عضو المجلس، المهندس مفرح الزهراني، الوزارة، ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.

اقرأ أيضًا:

لمنع التلاعب بالأسعار.. مواطنون يطالبون “التجارة” بهذا الأمر (فيديو)

سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية

ودعا الدكتور صالح الشمراني، وزارة التجارة، إلى وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية، وفقًا لـ”عكاظ”.

الكلمات الدلالية:
البلاغات التجارية التجارة المملكة وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
إخماد حريق بمستودعين لتدوير الورق جنوب جدة (صور)

إخماد حريق بمستودعين لتدوير الورق جنوب جدة (صور)

٠١:٥١ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦
«إيطاليا» تعلن حالة الطوارئ وترصد 50 مليون يورو لمتضرري الزلزال

«إيطاليا» تعلن حالة الطوارئ وترصد 50 مليون يورو لمتضرري الزلزال

٠١:١١ ص، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠١٦
الداخلية البحرينية: القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

الداخلية البحرينية: القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

٠٧:٥١ م، الخميس، ٢٩ يونيو ٢٠١٧
الرياض.. السجن 10 سنوات لمصري شَرَع في تفجير مسجد و4 لشقيقه

الرياض.. السجن 10 سنوات لمصري شَرَع في تفجير مسجد و4 لشقيقه

٠٤:١٤ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *