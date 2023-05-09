الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض
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مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض

مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض

مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض
١٢:٥٤:٢٢ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

وأوضحت أن المتهمين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طُرق الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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