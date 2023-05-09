الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟
الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.. لهذا السبب
مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 13 وفلسطين تُطالب بتدخل دولي عاجل
“لزم” تُعلن توزيعَ 55 ألف وجبة إفطار صائم خلال رمضان المبارك
بالرياض.. لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية تعلن الجدول الزمني لقبول الطلاب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟

بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟

بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟
٠١:٠٤:٣٥ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه بعد شطب السجل التجاري، يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأة.

سبب إيقاف الرقم المميز للمنشأة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لشطب السجل التجاري، يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأة، حتى لا يتم احتساب أي مستحقات زكوية وضريبية عل المنشأة.

 وأشارت إلى أنه لتوضيح كيفية إيقاف الرقم المميز في الحالات التالية:

1 – التصفية.

2 – الاستحواذ.

3 – الاندماج.

4 – إلغاء الرخص.

5 – شطب السجل التجاري.

6 – انتقال ملكية السجلات التجارية

7 – تحول الكيانات مـن مؤسسة إلى شركة والعكس.

اقرأ أيضًا:

بـ 5 إجراءات.. «التجارة» تدعو إلى تحديث بيانات المتشآت في السجل التجاري

الصورة

وبينت أن إلغاء الرقم المميز لا يتم إلا إذا:

– تـم إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافـة وضريبة السـلع الانتقائية.

– ألا يكون على المكلف أي إقرارات متأخرة أو مبالغ مستحقة “حالة فحص، اعتراض، رصيد دائن”.

ما هو الرقم المميز؟

– هو رقم تحصل عليه المنشأة عند تسجيلها في الهيئة.

الكلمات الدلالية:
إيقاف الرقم المميز إيقاف الرقم المميز للمنشأة الزكاة والضريبة والجمارك السجل التجاري\ المستحقات الزكوية

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة جدة تضبط عصابة تهرب الأجانب عبر الحدود‎ وتروج للرذيلة

هيئة جدة تضبط عصابة تهرب الأجانب عبر الحدود‎ وتروج للرذيلة

٠٩:٠٨ م، الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤
تقرير هندي: مقتل 24 مسلماً بسبب الأبقار في البلاد

تقرير هندي: مقتل 24 مسلماً بسبب الأبقار في البلاد

٠١:١٥ م، الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٧
غضب بـ«تويتر» بعد ظهور «لجين الهذلول» في فيلم يسيء للمملكة

غضب بـ«تويتر» بعد ظهور «لجين الهذلول» في فيلم يسيء للمملكة

١٠:٠٠ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١٦
“هيئة جدة” تضبط 22 ألف لتر خمر بمصنع شرق المدينة

“هيئة جدة” تضبط 22 ألف لتر خمر بمصنع شرق المدينة

١١:٥٤ ص، الخميس، ١١ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *