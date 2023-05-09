بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟

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كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه بعد شطب السجل التجاري، يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأة.

سبب إيقاف الرقم المميز للمنشأة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لشطب السجل التجاري، يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأة، حتى لا يتم احتساب أي مستحقات زكوية وضريبية عل المنشأة.

وأشارت إلى أنه لتوضيح كيفية إيقاف الرقم المميز في الحالات التالية:

1 – التصفية.

2 – الاستحواذ.

3 – الاندماج.

4 – إلغاء الرخص.

5 – شطب السجل التجاري.

6 – انتقال ملكية السجلات التجارية

7 – تحول الكيانات مـن مؤسسة إلى شركة والعكس.

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وبينت أن إلغاء الرقم المميز لا يتم إلا إذا:

– تـم إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافـة وضريبة السـلع الانتقائية.

– ألا يكون على المكلف أي إقرارات متأخرة أو مبالغ مستحقة “حالة فحص، اعتراض، رصيد دائن”.

ما هو الرقم المميز؟

– هو رقم تحصل عليه المنشأة عند تسجيلها في الهيئة.