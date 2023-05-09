الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.. لهذا السبب

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سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام الجاري، في الوقت الذي استقر فيه مؤشر الدولار.

ويعود سبب ارتفاع الإسترليني إلى توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

أما سبب استقرار الدولار فهو ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي التي ستصدر غدًا الأربعاء.

أعلى مستويات الإسترليني

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 1.2618 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى في عام المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6783 دولار مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله الاثنين عند 0.6804 دولار.

انخفاض اليوان

يأتي ذلك فيما انخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.9282 يوان للدولار وخسر اليوان في التعاملات المحلية بالنسبة نفسها مسجلاً 6.9218 يوان للدولار.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6340 دولار، لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته في شهر البالغ 0.63585 دولار المسجل في الجلسة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 101.44، متخليًا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة تداول الثلاثاء، فيما ارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمئة إلى 134.92 ين للدولار.

أسعار العملات محليًا

ومحليًا، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.13.

وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأمريكي الذي يجتمع غدًا الأربعاء لاتخاذ قرارات من شأنها التأثير على مستقبل أسواق الدول الأخرى.

وتعاني معظم دول العالم من آثار وتبعات التضخم، وتسعى كل منها للسيطرة عليه بشكل أو بآخر، وأدى قرار رفع أسعار الفائدة في أمريكا مرات متتالية إلى إفلاس عدد من البنوك

أسعار العملات

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.22

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