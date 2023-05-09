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بالرياض.. لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية تعلن الجدول الزمني لقبول الطلاب

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بالرياض.. لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية تعلن الجدول الزمني لقبول الطلاب

بالرياض.. لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية تعلن الجدول الزمني لقبول الطلاب

بالرياض.. لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية تعلن الجدول الزمني لقبول الطلاب
١٢:٠٤:٢١ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لقبول الطلاب.

الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب

وأوضحت أنه تم الإعلان عن الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في هذه الجامعات:

1 – جامعة شقراء.

2 – جامعة المجمعة.

3 – جامعة الملك سعود.

4 – الكليات التقنية بمدينة الرياض.

5 – جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

6 – جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

7 – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

8 – جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وأضافت أن مواعيد القبول من المقرر أن تكون على النحو الآتي:

1 – بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم السبت “27 /12/ 1444هـ الموافق 15 /7/ 2023 م”.

2 – بدء التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم الأحد (28 /12/ 1444هـ الموافق 16 /7/ 2023 م).

3 – إغلاق بوابة قبول الطلاب يوم الأربعاء (1 /1/ 1445هـ الموافق 19 /7/ 2022 م) الساعة 12 ظهرًا.

4 – إغلاق بوابة قبول الطالبات يوم الخميس (2 /1/ 1445هـ الموافق 20 /7/ 2023 م) الساعة 12 ظهراً.

ودعت لجنة القبول الإلكتروني الموحد الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

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 كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض.

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