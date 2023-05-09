أخبار السعودية.. آلية سحب الأراضي المجانية من المستفيدين ومعايير صرف الدعم بـ حساب المواطن والتسجيل بالضمان الاجتماعي
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
119 مليار ريال أرباح “أرامكو” في الربع الأول من 2023
أعلنت شركة أرامكو تسجيل أرباح قدرها 119 مليار ريال في الربع الأول 2023.
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 12 قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين (10) قضاة بديوان المظالم.
القبض على 4 مقيمين بالشرقية بحوزتهم 24 كيلو من “الشبو”
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (24.38) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حول معايير صرف الدعم
أصدر حساب المواطن تنبيهًا بشأن معايير صرف الدعم قبل يوم واحد من إيداع الدفعة 66 في حسابات المستفيدين.
العظمى 43 والصغرى 14.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
توضيح مهم من الموارد البشرية للراغبين في التسجيل بالضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط.
انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق بعد ساعات أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان.
4 قرارات جديدة.. الحج والعمرة تتراجع عن إيقاف 700 شركة
تراجعت وزارة الحج والعمرة عن شروطها وضوابطها السابقة التي وضعتها وتسببت بإيقاف 700 ترخيص لشركات العمرة، على ما أفادت صحيفة “الوطن”.
بالخطوات.. تفاصيل الحصول على قرض الأثاث من الصندوق العقاري
يقدم برنامج سكني، مجموعة من باقات الخدمات التمويلية، ومن بينها باقة الأثاث.
كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، عن الآلية التي تستوجب سحب الأراضي المجانية المخصصة للمستفيدين والمدة الممنوحة لهم لاستخراج رخص البناء
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