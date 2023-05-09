تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت شركة أرامكو تسجيل أرباح قدرها 119 مليار ريال في الربع الأول 2023.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين (10) قضاة بديوان المظالم.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (24.38) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

أصدر حساب المواطن تنبيهًا بشأن معايير صرف الدعم قبل يوم واحد من إيداع الدفعة 66 في حسابات المستفيدين.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق بعد ساعات أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان.

تراجعت وزارة الحج والعمرة عن شروطها وضوابطها السابقة التي وضعتها وتسببت بإيقاف 700 ترخيص لشركات العمرة، على ما أفادت صحيفة “الوطن”.

يقدم برنامج سكني، مجموعة من باقات الخدمات التمويلية، ومن بينها باقة الأثاث.

كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، عن الآلية التي تستوجب سحب الأراضي المجانية المخصصة للمستفيدين والمدة الممنوحة لهم لاستخراج رخص البناء

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