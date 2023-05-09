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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز المليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز المليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز المليون ريال
١١:٢٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني مليون ريال، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغ إجمالي التبرعات مليون ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 3آلاف و7.3 أشخاص، وفق رصد قام به موقع “تواصل”.

هدف الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق الحملة التي تستهدف التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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ووجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

المرحلة الأولى من الحملة

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأضاف أن المملكة ستركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا.

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وأشار إلى أنه وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات، وأنه يمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، وعن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي SA7080000500608019999908

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