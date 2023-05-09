العادات الصحية تقلل من خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي

تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة إلى أن العادات الصحية التي توصي بها منظمات السرطان الرائدة للوقاية من السرطان تحدث فرقًا كبيرًا في تجنب خطر الإصابة مجددًا بسرطان الثدي.

ووجدت الدراسة أن اتباع إرشادات الوقاية من السرطان قبل العلاج الكيميائي وأثنائه وبعده كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 37 في المائة وانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 58 في المائة.

قال المؤلف الأول، ريكي كانيوتو من مركز روزويل بارك الشامل للسرطان بنيويورك: “لقد كنا متحمسين للغاية لمعرفة أن الالتزام الجماعي الأقوى بتوصيات نمط الحياة هذه، قبل وأثناء وبعد العلاج كان مرتبطًا بانخفاض كبير في تكرار الإصابة بسرطان الثدي ومعدلات الوفاة”.

اقرأ أيضًا:

تحذير مهم.. حبوب منع الحمل تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

تأثير المكملات الغذائية

وللتحقق من ذلك، اعتمد الباحثون في 11 مركزًا طبيًا على بيانات من دراسة سابقة عن تأثير المكملات الغذائية على نتائج السرطان في المراحل المبكرة من سرطان الثدي عالي الخطورة.

وشلمت أحدث دراسة 1340 مريضًا، بمتوسط أعمار 51 عامًا. كان حوالي الثلثين مصابات بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات. وأكثر من 80 في المائة كانت من النساء البيض.

وحدد الباحثون في دراسة، نقاطًا لالتزام المرضى بسبعة عوامل تتعلق بنمط حياتهن، شملت:

-الحفاظ على وزن صحي.

-تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

-ممارسة النشاط البدني.

-عدم التدخين.

-الحد من أو تجنب الكحول والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الحمراء والمعالجة.

وعادة ما يوصى بهذه الخطوات للوقاية من السرطان من قبل كل من جمعية السرطان الأمريكية والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.

وأشار كانيوتو إلى أن كل هذه العادات مرتبطة بمخاطر الإصابة بالسرطان، لكن لم يُعرف ما إذا كان بإمكانها تحسين نتائج البقاء على قيد الحياة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.

اقرأ أيضًا:

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الحليب يزيد من الإصابة بسرطان الثدي

نتائج إيجابية

وتوصلت الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرًا في دورية “جاما نتوورك أوبن” إلى أن هذه الخيارات كان لها تأثير حتى في المرضى الذين يعانون من أنواع أكثر عدوانية من سرطان الثدي.

ووجد الباحثون أن ممارسة الرياضة وعدم التدخين ساهمتا بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، وفقًأ لوكالة “بو بي آي”.

قال الباحثون إنهم يرغبون في مزيد من التحقيق في آثار عادات نمط الحياة هذه في مجموعة أكثر تنوعًا من المرضى وأولئك الذين يعانون من أنواع مختلفة من الأورام.

وليس من الواضح ما هي الآليات الكامنة وراء هذه العادات التي تمنع تكرار الإصابة بالسرطان، وفقًا للباحثين.

وقال كانيوتو إن المرضى يجب أن يعلموا أنه حتى التقيد بهم قليلاً يحدث فرقًا.