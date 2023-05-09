30 منشأة تابعة للتدريب التقني والمهني تحصل على الاعتماد المؤسسي

تواصل – واس:

حصلت 30 منشأة تدريبية تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الاعتماد المؤسسي، وذلك خلال العام 2022.

وتقدمت في قياس التحول الرقمي الحكومي إلى 83.49% ضمن فئة الإبداع والتكامل.

جائزة أفضل مشروع تقني

وحصدت المؤسسة وفق تقريرها السنوي 2022 على جائزة أفضل مشروع تقني “منصة منار” من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة PMI- KSA.

فيما حصلت على المستوى الرابع في نضج مكتب البيانات بنسبة 85% حسب تقييم مكتب إدارة البيانات الوطنية بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي – يعد المستوى الخامس هو المستوى الأعلى.

تطوير الأطر التدريبية وتحديث الخطط

إضافة إلى تطوير الأطر التدريبية وتحديث الخطط، وعكسها على الأنظمة التقنية والتحول إلى لنظام الفصول الثلاثة.

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وبين التقرير أن المؤسسة حصلت على الجائزة العالمية “Catalyst Award” لعام 2022 في مجال التعليم والتعلم ضمن جائزة بلاك بورد العالمية.

150 منشأة تدريبية في مختلف مناطق

كما أطلقت المؤسسة نوادي السعودية الخضراء في 150 منشأة تدريبية في مختلف مناطق المملكة ضمن تفعيل مبادرة السعودية الخضراء.

إضافة إلى إطلاق مبادرة “رافد” لدعم التحاق المتدربين والمتدربات في الكليات التقنية بسوق العمل قبل التخرج بهدف تنمية مهاراتهم الوظيفية.

جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد

وتوجت المؤسسة بحسب التقرير خلال العام المنصرم 2022 بالمركز الأول في منافسة الجائزة الوطنية للعمل التطوعي.

وحصلت على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني ويوم التأسيس في فرع أفضل عمل مجتمعي.

فيما حققت المركز الثالث في برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.