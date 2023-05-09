القبض على 4 مقيمين بالشرقية بحوزتهم 24 كيلو من “الشبو”

تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (24.38) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال

الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

(999) في بقية مناطق المملكة

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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مادة الشبو

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” من خطر المخدرات عمومًا ومخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”.

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

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أضرار الشبو

وتتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير:

ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم

وعدم انتظام ضربات القلب

وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة

إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف،

من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى

وشحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام

-وتشوهات وأضرار في الأسنان.