“التعاون الإسلامي” تدعو لرفع مستوى الوعي العالمي بضرورة احترام المبادئ الإنسانية

تواصل – واس:

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الرفع من مستوى الوعي العالمي بضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أنها الرامية إلى توفير الحماية للأبرياء وضحايا النزاعات والحروب اتساقا مع مبادئ الإسلام السمحة وميثاق المنظمة, وذلك في ظل تزايد النزاعات المسلحة بأبعادها وتداعياتها الإنسانية المختلفة.

تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني

وأكدت المنظمة التزامها العميق بتعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني إحياءً منها لليوم العالمي للقانون الإنساني الدولي الذي يصادف التاسع من مايو من كل عام .

‎وناشدت الدول الأعضاء للاستفادة من هذا اليوم للقيام بنشاطات تسهم في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقها من أجل حماية المدنيين لاسيما الأطفال والنساء والعجزة واللاجئين والنازحين.

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ودعت، المجتمعات إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر، واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز وتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي تعد الكثير من مبادئه من صميم القيم الإسلامية السمحة.

إشادة بمبادرة المملكة بتقديم مساعدات إنسانية

كما ثمنت المبادرة الإنسانية لخادمِ الحرمين سموِّ وليِّ عهده بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة مئة مليون دولار أمريكي،

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لصالح الشعب السوداني.

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وجدَّدت دعوتَها المانحين والشركاء الدوليين إلى سرعة توفير توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان،

ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بالمساعدات الإنسانية

كما أشادت المنظمة بالدعم الإنساني المقدم من دول المملكة والكويت وقطر وسلطنة عمان لصالح الشعب السوداني.

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وذلك للحد من الآثار الإنسانية المترتبة على الاشتباكات العسكرية الجارية حاليًا في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تسببت بأضرار كبيرة على الخدمات وخاصة في القطاع الصحي.

وأعربت عن تقديره لهذه المبادرات الإنسانية التي تأتي في إطار التزام هذه الدول بالتضامن الإسلامي.