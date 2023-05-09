بعد إعلان نتائجها.. تعرف على ترتيب “أرامكو” بين أكثر الشركات ربحية؟

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ” أرامكو” عن تسجيل أرباح قدرها 119 مليار ريال في الربع الأول 2023، ليصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 417 مليار ريال.

وبعد تحقيق هذه الأرباح، جاءت “أرامكو” في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الشركات ربحية خلال الربع الأول من هذا العام.

أما عن الشركات الأخرى فجاءت كالتالي:

1- شركة بيركشير هاثاواي المملوكة الملياردير الأمريكي وارن بافيت والتى حققت أرباحا قيمتها 35.5 مليار دولار.

2- أرامكو بأرباح تقدر بنحو 119 مليار ريال.

3- وتفوقت أرامكو على شركة أبل التي حققت أرباح 24.2 مليار دولار.

4- في المركز الرابع جاءت شركة تقنيات الحاسب والبرمجيات “مايكروسوفت” 18.3 مليار دولار.

5- شركة ألفابت “الشركة الأم لجوجل” أشهر محرك بحث في العالم 15.1 مليار دولار.

6- بنك جي بي مورجان الأمريكي 12.6 مليار دولار.

7- “إكسون موبيل” بأرباح قيمتها 11.4 مليار دولار.

8- عملاق الطاقة “شل” 8.7 مليار دولار.

9- شركة بي بي البريطانية بأرباح 8.22 مليار دولار.

10- بنك أوف أمريكا بأرباح 8.2 مليار دولار في الربع الأول.

4 شركات للطاقة

ويلاحظ في الترتيب السابق، أن هناك 4 شركات عالمية للطاقة هي (أرامكو وإكسون موبيل وشل وشيفرون) وجميعها استفادت من ارتفاع الأسعار والمبيعات خلال العام الماضي.

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4 شركات تكنولوجيا

يضم الترتيب كذلك 4 شركات تكنولوجيا وإلكترونيات هي “أبل ومايكروسوفت وجوجل وسامسونج” بجانب بنكي جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا، جميعها استفادت من قرارات رفع أسعار الفائدة وتمكنا من جني أرباح.

الأولى عالميا بين شركات النفط

وتعتبر “أرامكو” كذلك الشركة الأكثر ربحية في كافة المجالات وليس قطاع النفط فقط، حيث احتلت صدارة الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال 2022 وتفوقت على الجميع.

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