3 بقع على الجلد تشير إلى الإصابة بالسكري.. كيف تتعرف عليها؟

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على الرغم من أن البقع على الجلد غير ضارة عادة، إلا أنها قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري، وهو حالة مرضية تستمر مدى الحياة وتغير الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

وهناك نوعان من مرض السكري – النوع الأول والنوع الثاني. وفي حين أنه من غير المعروف ما الذي يسبب النوع 1، غالبًا ما يرتبط النوع 2 بزيادة الوزن أو قلة النشاط، وإن كانت الجينات يمكن أن تلعب دورًا.

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما تم اكتشاف أعراض مرض السكري بشكل أسرع، كلما أمكن البحث عن العلاج المناسب، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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أعراض السكري على الجلد

وهناك أعراض غير شائعة يمكن أن تظهر على الجلد، إذ أنه وفقًا لعيادة كليفلاند، يعد اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري من المضاعفات المحتملة لكل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وتظهر البقع بشكل شائع على قصبة الساق، ويمكن أن تكون زهرية أو حمراء أو بنية اللون.

ووفقًا لعيادة كليفلاند: “اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري (غالبًا ما يُطلق عليه” بقع الساق”) هو حالة جلدية شائعة إلى حد ما تؤثر على الأشخاص المصابين بالسكري، بما في ذلك مرض السكري من النوع الأول ومرض السكري من النوع الثاني.

وشرحت قائلة: “يبدو الاعتلال الجلدي المرتبط بالسكري مثل بقع صغيرة مستديرة وردية اللون أو حمراء أو بنية اللون على جلدك. يمكن أن تبدو مثل الندوب ولها مسافة بادئة. يبلغ حجمها بشكل عام من سنتيمتر واحد إلى 2.5 سنتيمتر. البقع غير ضارة ولا تسبب الحكة أو تفرز السوائل أو تسبب الألم”.

تشمل السمات المميزة الأخرى للبقع ما يلي:

-مستديرة أو بيضاوية.

– متقشر إلى حدٍ ما.

-ثنائية، بمعنى أنها تظهر على الساقين أو الذراعين في نفس الوقت.

يمكن أن تظهر البقع لأشهر في كل مرة ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية، غالبًا ما تكون بسبب بقع تقدم العمر.

اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري

وفيما لا يُعرف بالضبط ما الذي يسبب اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري، يعتقد الباحثون أنه قد يكون ناجمًا عن صدمة سابقة للجلد.

وقد يكون هذا بسبب إصابة أو حرارة شديدة من البرودة، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب- وهو نوع من تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن.

كما أنه أكثر شيوعًا بين كبار السن وأولئك الذين يعانون من مرض السكري لفترة طويلة.

ونشرت ورقة بحثية في المجلة البريطانية للسكري وأمراض الأوعية الدموية في عام 2014، بالتفصيل كيف يحدث في ما يصل إلى 55 في المائة من مرضى السكري.

وقالت: “اعتلال الجلد السكري هو مصطلح يستخدم لوصف الآفات الجلدية الضامرة الصغيرة والمستديرة والبنية التي تحدث على قصبة مرضى السكري”.

وأشارت إلى أن “الآفات بدون أعراض وتحدث في ما يصل إلى 55 في المائة من مرضى السكري، لكن الإصابة تختلف بين التقارير المختلفة”.

أعراض السكري

تشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري ما يلي:

-الشعور بالعطش الشديد.

-كثرة التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

-الشعور بالتعب الشديد.

-فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

-حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع.

-تشوش في الرؤية.