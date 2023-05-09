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احذر شحن الهاتف أثناء وضعه في الحافظة؟.. تعرف على السر
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احذر شحن الهاتف أثناء وضعه في الحافظة؟.. تعرف على السر

احذر شحن الهاتف أثناء وضعه في الحافظة؟.. تعرف على السر

احذر شحن الهاتف أثناء وضعه في الحافظة؟.. تعرف على السر
٠١:١١:٣١ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أن حوافظ الهواتف الذكية المصنوعة من البلاستيك والمطاط والسيليكون تحافظ عليها وتحميها من العوامل التي تسرع في تلفها، لكن ما لايعرفه البعض أنها قد تلحق الضرر بالجهاز في حالة واحدة.

إذ يمكن أن تزيد الحوافظ من درجة حرارة الهاتف، على الرغم من أن هذا قد يكون أمرًا جيدًا في الطقس البارد.

لكن وبحسب إرشادات شركة “أبل” بشأن زيادة أداء البطارية إلى الحد الأقصى، فقد  يؤدي شحن الجهاز أثناء وضعه في الحافظة إلى توليد حرارة زائدة، مما قد يؤثر على سعة البطارية.

لذلك، إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة هاتفك أثناء شحنه، فيتعين عليك إخراجه من الحافظة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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درجات الحرارة الملائمة

وفقًا لشركة “أبل”، تعمل أجهزة “آي فون” وأجهزة “آي أو إس” و”آي باد أو إس”، والأجهزة الأخرى، ومن بينها “آبل ووتش”، بشكل أفضل في درجات حرارة تتراوح ما بين 0 درجة إلى 35 درجة مئوية.

عندما تكون في المخزن، تتراوح درجة الحرارة من 20 درجة إلى 45 درجة مئوية.

لكن وفقًا للخبراء، صمم مهندسو “أبل” أجهزتهم لتحقيق أقصى أداء في درجة حرارة الغرفة. والتي تتراوح ما بين 16 إلى 22 درجة مئوية.

في حين أن بعض حوافظ الهواتف السميكة لن تسبب ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة من تلقاء نفسها، فإنها ستسهم في تسخين الجهاز جنبًا إلى جنب مع عوامل مثل عمر البطارية، والتآكل الداخلي داخل البطارية، أو الطقس.

ويقول أدريان كينجسلي هيوز، الخبير في مجال صيانة الهواتف، إن أغلفة السيليكون تحافظ على برودة الهاتف أكثر من الحوافظ المطاطية.

واقترح استخدام شاحن 5 واط في المناخات الأكثر سخونة، أو إذا كان شخص ما لا يرغب في إخراج الهاتف من حافظته.

ويمكن أن يؤثر الشحن الزائد أو الشحن المنخفض أيضًا على عمر بطارية هاتفك.

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عدم شحن البطارية للنهاية

وتوصي الشركة الصينية هواوي المستخدمين بإبقاء أجهزتهم مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و 70 في المئة للحصول على أفضل عمر للبطارية.

وتمتلك “آبل” إعدادًا خاصًا من شأنه أن يمنع شحن الهاتف بنسبة 80 في المئة للمساعدة في إطالة عمر البطارية.

لكن عندما يتعلق الأمر بعمر بطارية الهاتف ودرجات الحرارة، فإن القاعدة الأساسية تجنب درجات الحرارة القصوى قدر الإمكان.

كما يحذر موقع دعم “أبل”، من أنه “يمكن أن يؤدي استخدام جهاز آي أو إس أو آي باد أو إس في ظروف شديدة الحرارة إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم”.

على سبيل المثال: “لا تترك جهازك في سيارتك لأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة يمكن أن تتجاوز هذا النطاق”.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12059813/Why-NEVER-charge-phone-case-according-repair-experts.html

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بطارية الهاتف حوافظ الهواتف الذكية درجة حرارة الهاتف شحن الهاتف شركة آبل هواوي

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