العظمى 43 والصغرى 14.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في الأحساء، و42 في الخرج.

وسجل 41 درجة في الدمام الدهناء والصمان، و40 درجة في الرياض ووادي الدواسر، و39 في شرورة.

كما سجل37 في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة ونجران المجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات 14 درجات مئوية.

الباحة وأبها 15 وتبوك 18 وحائل 17، والعلاء 18 درجة مئوية.

والطائف والوجه وعرعر 19 درجة مئوية.

أمطار وسيول وبرد على نجران ومكة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.