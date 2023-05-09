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بعد ساعات.. انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان
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بعد ساعات.. انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان

بعد ساعات.. انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان

بعد ساعات.. انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان
٠٩:٥١:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق بعد ساعات أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان.

وأعلنت المملكة أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين، فإن أكثر من 1000 متطوع يتوجهون إلى السودان عبر مركز الملك سلمان.

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بتوجيه من خادم الحرمين.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

963 ألف ريال لإغاثة الشعب السوداني

بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، تجاوزت التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 963 ألف ريال.

 وانطلقت الحملة أمس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبلغ إجمالي التبرعات أكثر من 963 ألف ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 7 آلاف و942 شخصًا، وفق أحدث رصد قام به موقع “تواصل”.

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التخفيف من معاناة الشعب السوداني

يأتي هذا بعد أيام، من إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة.

وذلك بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

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