توضيح مهم من الموارد البشرية للراغبين في التسجيل بالضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن “التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق”.

وأضافت: “لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور؛ فضلاً الإطلاع على الرابط التالي ( من هنا ).

للتسجيل في النظام المطور ( من هنا ).

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معاش الضمان الاجتماعي

وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة).

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

كما يستفيد من الضمان الاجتماعي ذوو الإعاقات، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

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خطوات التسجيل

-في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

تشمل بيانات الطلب: بيانات العائل (إن وجدت)، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها – قدم الطلب.

-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من (طلباتي) حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

المتطلبات

-أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.

-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.