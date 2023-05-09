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119 مليار ريال أرباح “أرامكو” في الربع الأول من 2023

119 مليار ريال أرباح “أرامكو” في الربع الأول من 2023

119 مليار ريال أرباح “أرامكو” في الربع الأول من 2023
٠٩:٣٠:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو تسجيل أرباح قدرها 119 مليار ريال في الربع الأول 2023.

وأوضخت الشركة أنها تمكنت من تجميع إيرادات بلغت 417 مليار ريال في الربع الأول 2023.

في وقت سابق، ارتفع ترتيب شركة الزيت العربية السعودية أرامكو، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 2.11 تريليون دولار، أي ما يعادل 7.92 تريليون ريال، بعد أن وصل سهم الشركة، اليوم الأربعاء، إلى 36 ريالاً.

تتجاوز مايكروسوفت

ويتصدر ترتيب الشركات المدرجة عالميًا حاليًا شركة أبل بقيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، ثم أرامكو 2.11 تريليون دولار، ثالثًا مايكروسوفت 2.05 تريليون دولار، حسب “الاقتصادية”.

أعلى أرباح منذ الإدراج

وحققت أرامكو، في العام الماضي 2022، أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5%، لتبلغ 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات، وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 73.15 مليار ريال عن الربع الرابع بزيادة 4% عن الربع الثالث.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو السعودية المملكة شركة أرامكو

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