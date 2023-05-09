ينتهي الخميس.. استمرار فتح استقبال طلبات التوظيف بـ “الصحة” في مختلف المناطق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى في مختلف مناطق المملكة.
التخصصات الوظيفية
وأوضحت أن التخصصات الوظيفية لفئة أخصائي غير طبيب في التخصصات الآتية: “أطراف صناعية، علاج طبيعي، علاج وظيفي، معالجة نطق” على النحو التالي:
الشروط
1- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
2- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
3- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
4- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/10/10هـ (الموافق 2023/4/30م) عن طريق بوابة التوظيف لوزارة الصحة: (اضغط هنا).
وأكدت وزارة الصحة أن استقبال طلبات التوظيف، يستمر حتى الخميس 1444/10/21هـ (الموافق 2023/5/11م).
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة هذا الرابط، ( اضغط هنا).