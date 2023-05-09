ينتهي الخميس.. استمرار فتح استقبال طلبات التوظيف بـ “الصحة” في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الصحة عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى في مختلف مناطق المملكة.

التخصصات الوظيفية

وأوضحت أن التخصصات الوظيفية لفئة أخصائي غير طبيب في التخصصات الآتية: “أطراف صناعية، علاج طبيعي، علاج وظيفي، معالجة نطق” على النحو التالي:

الشروط

1- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

2- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

3- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

4- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/10/10هـ (الموافق 2023/4/30م) عن طريق بوابة التوظيف لوزارة الصحة: (اضغط هنا).

وأكدت وزارة الصحة أن استقبال طلبات التوظيف، يستمر حتى الخميس 1444/10/21هـ (الموافق 2023/5/11م).

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة هذا الرابط، ( اضغط هنا).