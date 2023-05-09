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ينتهي الخميس.. استمرار فتح استقبال طلبات التوظيف بـ “الصحة” في مختلف المناطق

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ينتهي الخميس.. استمرار فتح استقبال طلبات التوظيف بـ “الصحة” في مختلف المناطق

ينتهي الخميس.. استمرار فتح استقبال طلبات التوظيف بـ “الصحة” في مختلف المناطق

ينتهي الخميس.. استمرار فتح استقبال طلبات التوظيف بـ “الصحة” في مختلف المناطق
٠٩:٢٥:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى في مختلف مناطق المملكة.

التخصصات الوظيفية

وأوضحت أن التخصصات الوظيفية لفئة أخصائي غير طبيب في التخصصات الآتية: “أطراف صناعية، علاج طبيعي، علاج وظيفي، معالجة نطق” على النحو التالي:

الشروط

1- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

2- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

3- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

4- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/10/10هـ (الموافق 2023/4/30م) عن طريق بوابة التوظيف لوزارة الصحة: (اضغط هنا).

وأكدت وزارة الصحة أن استقبال طلبات التوظيف، يستمر حتى الخميس 1444/10/21هـ (الموافق 2023/5/11م).

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة هذا الرابط، ( اضغط هنا).

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