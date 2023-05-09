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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 224 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 224 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 224 ريالاً
٠٩:٣٧:١٠ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.01 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.83 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.28، وعيار 14 بـ 142.55، وعيار 12 سجل 122.19 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7600 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1711 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244.372 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.26 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.90 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.73 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.20، وعيار 14 بـ 142.48، وعيار 12 سجل 122.13 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7596 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1710 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244.257 ريالاً.

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