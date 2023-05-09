أهم 10 معلومات عن حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم

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سيتم غدًا الأربعاء، إيداع الدفعة 66 من حساب – شهر مايو في حسابات المستفيدين، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج الدعم.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

الدعم الإضافي

ومن المقرر أن تُصرف الدفعة الجديدة مضافًا إليها الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حول معايير صرف الدعم

معايير صرف الدعم

أصدر حساب المواطن تنبيهًا بشأن معايير صرف الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار “دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم””.

الاعتراض بشأن عدم الأهلية

أوضحت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ “10 إبريل”سيتم دراسة حالة الأهلية، وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”، ضمن دورة الأهلية لشهر “مايو”، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

مؤهل.. غير مستحق

أجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين حول ظهور عبارة “مؤهل.. غير مستحق”: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر”مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

القروض والالتزامات المالية

قال حساب المواطن إنه لايتم النظر للقروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيدين عند تقدير استحقاقهم الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين”: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة”.

خصم البنك من الدعم

في إفادة سابقة، أوضح حساب المواطن بأنه لا يحق للبنك الخصم من الدعم المقدم للمستفيدين، مشيرًا إلى وجوب تقديم شكوى في تلك الحالة.

وقالت “خدمة المستفيدين: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا ).

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رسميا.. حساب المواطن يودع دفعة مايو الأربعاء

هل التسجيل في “حافز” يؤثر على حساب المواطن؟

أجابت “خدمة المستفيدين: “في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

هل الحصول على دعم “ساند” يؤثر على حساب المواطن؟

أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال وجود دخل من “ساند” للتابع لابد من الافصاح عنه واختيار نوع الدخل”غير ذلك”، ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند”، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

هل يتأثر حساب الموطن عند التسجيل في دعم ريف؟

أجابت الخدمة بأن “دعم ريف لايؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

مكافأة تمهير هل يجب الإفصاح عنها ضمن دخل الأسرة أم لا؟

في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “غير ذلك”، وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

-الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ما شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

-معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.