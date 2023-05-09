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توضيح جديد من سكني حول إعادة جدولة القرض العقاري

توضيح جديد من سكني حول إعادة جدولة القرض العقاري

توضيح جديد من سكني حول إعادة جدولة القرض العقاري
٠٩:٠١:١٦ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاح برنامج سكني، إعادة جدولة القرض العقاري للمستفيدين وفق مجموعة من الشروط.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان شراء المديونية العقاري ونقلها من بنك لبنك يؤثر على الدعم السكني أم لا؟

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية”.

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برنامج سكني

يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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