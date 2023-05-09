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بالتعاون مع” هدف”.. جامعة أم القرى تُطلق برنامج “مهارات” في هذه المجالات

بالتعاون مع” هدف”.. جامعة أم القرى تُطلق برنامج “مهارات” في هذه المجالات

بالتعاون مع” هدف”.. جامعة أم القرى تُطلق برنامج “مهارات” في هذه المجالات
٠٩:١٢:١١ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت جامعة أمِّ القرى ممثلةً في معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بالشَّراكة مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة “هدف”برنامج: “مهارات”.

توفير أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًّا

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تعزيز المهارات المعرفيَّة والمهنية، من خلال توفير أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًّا موجَّها للموظَّفين في القطاع الخاص وغير الربحي.

وأضافت أن برنامج “مهارات” يوفر عددًا من الدَّورات التَّدريبيَّة في المهارات العامَّة والمهارات المهنيَّة.

تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين

 وبينت أن البرنامج يعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظَّف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفيَّة، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفيَّة، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.

10 قطاعات حيويَّة مرتبطة بسوق العمل

وأكدت أنَّ البرنامج يستهدف 10 قطاعات حيويَّة مرتبطة بسوق العمل، تشمل مجالات:

1 –  الصِّناعة والهندسة.

2 – الطَّاقة والتَّعدين.

3 – السِّياحة والمطاعم.

4 – الفندقة والمعارض.

5 – الإعلام والنَّشر والتَّوزيع.

6 – الاتِّصالات وتقنية المعلومات.

7 – الإدارة والتَّسويق والمحاسبة.

8 – الطِّب والرِّعاية الصِّحية.

9 – النَّقل والبريد والتَّخزين.

10 – الماليَّة والتَّأمين والتَّمويل.

11 – الصِّحة والسَّلامة المهنيَّة.

12 – القطاع غير الرّبحي.

وبين أن البرنامج يتميز بالمرونة في التَّدريب من حيث الوقت ومقر التَّدريب؛ حيث يتاح التَّدريب في مختلف مدن المملكة.

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دورات متنوعة ملبية لسوق العمل

إضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشريَّة، وهو برنامج يقدم باقة من الدَّورات المتنوعة الملبية لسوق العمل ويقدمها نخبة من المدربين المتخصِّصين.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل على البرامج التَّدريبيَّة من خلال البوابة الوطنية للعمل: “طاقات” ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة هذا الرابط.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القطاع الخاص القطاع غير الربحي برنامج مهارات جامعة أم القرى دورات تدريبية هدف

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