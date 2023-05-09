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بالخطوات.. تفاصيل الحصول على قرض الأثاث من الصندوق العقاري
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بالخطوات.. تفاصيل الحصول على قرض الأثاث من الصندوق العقاري

بالخطوات.. تفاصيل الحصول على قرض الأثاث من الصندوق العقاري

بالخطوات.. تفاصيل الحصول على قرض الأثاث من الصندوق العقاري
٠٨:٤٨:٥١ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يقدم برنامج سكني، مجموعة من باقات الخدمات التمويلية، ومن بينها باقة الأثاث.

وتهدف الباقة إلى دعم المستفيدين الراغبين في تملّك المسكن، بمنحهم بطاقةً تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، تمكّنهم من شراء الأثاث من محلات الأثاث المشاركة في البرنامج، ويتمّ ذلك بالتعاون بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية.

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طريقة التقديم على باقة الأثاث

ويمكن التقدم للحصول على القرض عن طريق التسجيل في المستشار العقاري واختيار المنتج وعرض الباقات المتاحة.

وفيما يلي الخطوات:

-يقوم المستفيد باختيار المنزل وطلب الاشتراك بالباقة.

-يقوم الصندوق بدعم المستفيد من خلال منحه قسيمة بقيمة الآثاث بحد أقصى 100 ألف ريال.

-تقوم الجهة التمويلية بإصدار بطاقة المستفيد ليتم صرف الدعم من خلالها.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على دعم الأثاث، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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الصندوق العقاري

وأطلقت وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية عام 2017.

ويقدم الصندوق 9 خيارات متنوعة، منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية.

إضافة إلى خدمة المستشار العقارى وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.

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