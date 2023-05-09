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“الموارد”: فرض 9600 ريال على العمالة المنزلية اعتبارًا من هذا الموعد
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“الموارد”: فرض 9600 ريال على العمالة المنزلية اعتبارًا من هذا الموعد

“الموارد”: فرض 9600 ريال على العمالة المنزلية اعتبارًا من هذا الموعد

“الموارد”: فرض 9600 ريال على العمالة المنزلية اعتبارًا من هذا الموعد
١٠:٠٢:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فرض  مقابل مالي بمبلغ 9600 ريال سنويًا لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي وعلى عاملين للمقيم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023، وذلك تطبيقًا للمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 336، بتاريخ 15 /‏‏ 6 /‏‏ 1443هـ.

وقالت الوزارة إن هناك عددًا من المستثنيين من القرار وهم:

1 – ذوو الإعاقة.

2- أصحاب الأمراض المزمنة.

3- أصحاب الأمراض الخطرة.

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يُذكر أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 /‏‏ 10 /‏‏ 1443هـ متضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

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في وقت سابق، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

ويأتي ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة.

المهن الجديدة المتاحة للاستقدام

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق وسمع خاص.

الكلمات الدلالية:
السعودية العمالة العمالة المنزلية المملكة الموارد الموارد البشرية

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