ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 13 وفلسطين تُطالب بتدخل دولي عاجل

تواصل – فريق التحرير:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي عاجل لوقف هجمات الاحتلال على قطاع عزة.

جيش الاحتلال يرتكب جريمة في قطاع غزة

ودانت الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 13 مواطنًا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيين عزل.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه الجريمة امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

كما تأتي انتهاكات الاحتلال استمرارًا لمحاولات الحكومة تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الفلسطينيين.

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ومحاولة صهيونية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

وحمّلت الوزارة الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة العشرات

وفجر اليوم، استشهد 13 فلسطينيًا وجرح 50 آخرون في عدوان استهدف مناطق متعددة في قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أفادت المصادر الطبية أن من بين الشهداء أطفال تم انتشالهم من المناطق التي تعرضت للقصف.

وأشارت مصادر فلسطينية أن القصف البري والبحري والجوي طال مناطق سكنية بشكل مفاجئ، وسط تحليق متواصل لطائرات الاحتلال في أجواء القطاع.

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وحسب وكالة “وفا”، فقد دوت انفجارات متتالية سمعت في أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهدافات من قبل طائرت حربية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.

وأكدت نقلًا عن مصادر، وجود عدد من المواطنين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربي في القطاع.

جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة

وكشفت أن جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح، منوهة أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في أي لحظة.

وكانت العديد من المواقع قد تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من متفجرات وصواريخ الاحتلال.

وذلك في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة، وتم مشاهدة ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.

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بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين

فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الإنارة والصوت تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي مراكب الصيادين العاملة في بحر القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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رسائل متطابقة لـ3 أمميين بشأن انتهاكات الاحتلال

في الوقت نفسه، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الاثنين، بثلاث رسائل متطابقة.

وتم توجيه الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر “سويسرا”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضمنت الرسائل مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.