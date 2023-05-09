في أقل من 24 ساعة.. 963 ألف ريال لإغاثة الشعب السوداني

تواصل – فريق التحرير:

بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، تجاوزت التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 963 ألف ريال.

وانطلقت الحملة أمس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغ إجمالي التبرعات أكثر من 963 ألف ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 7 آلاف و942 شخصًا، وفق أحدث رصد قام به موقع “تواصل”.

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التخفيف من معاناة الشعب السوداني

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

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وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأضاف عبر فضائية “الإخبارية”: “سنركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا.

وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات”.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:

مصرف الراجحي SA7080000500608019999908