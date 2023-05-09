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لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًا فعلى من تكون الدية؟ “الخثلان” يوضح
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لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًا فعلى من تكون الدية؟ “الخثلان” يوضح

لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًا فعلى من تكون الدية؟ “الخثلان” يوضح

لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًا فعلى من تكون الدية؟ “الخثلان” يوضح
٠٨:٢٠:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أنه لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًا فإنه بالنسبة للدية ينظر إلى نسبة الخطأ.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه بالنسبة للدية في هذه الحالة، يتم النظر لنسبة الخطأ، فإن حكم المرور بأن النسبة 50% / 50%، تصبح السيارتان متكافئتان.

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وأضاف أنه في هذه الحالة يتحمل كل واحد من السائقين دية الآخر.

لكن إذا لم تكونا متكافئتين ألزمت عاقلة المخطئ بالدفع للورثة بقدر التفاوت الحاصل بينهما.

حكم قتل الجماعة بالواحد

وأكد في الوقت نفسه، أن الجماعة يُقتلون بالواحد إذا تعمدوا قتله؛ بشرط أن يصلح فعل كل منهم أن يكون قتلًا لو انفرد بالقتل، فيتم قتلهم به جميعًا.

هل يُقتص من السكران إذا قَتَل حال سكره؟

وبين أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ذهب لأن السكران يقتص منه إذا قتل حال سكره، وذلك لعموم الأدلة الموجبة للقتل على كل قاتل.

الحكمة من القصاص من السكران

وأشار إلى أنه لو لم يتم القصاص من السكران حال القتل، لأدى ذلك إلى التمادي في هذا الأمر..

لأن من أراد قتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى يقتله ولا يتم القصاص منه.

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هل يقتص من السكران إذا قتل حال سكره؟ “الخثلان” يُجيب

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