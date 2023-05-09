بعد مكاسب الأيام الماضية.. “النفط” يتراجع و”برنت” عند 77 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط تراجعًا اليوم بعد ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، ليقلص بذلك مكاسبه خلال الجلستين السابقتين.

وانخفض سعر خام برنت 0.4 في المئة إلى 76.70 دولار، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المئة إلى 72.92 دولار، بحسب “رويترز”.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر إبريل والتي ستلعب دورًا في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم إزاء أسعار الفائدة.

وأمس، واصلت أسعار النفط الصعود، إذ سجل سعر خام برنت 77.22 دولارًا للبرميل في آخر الجلسات.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 2.4 بالمئة ليصل إلى 73.09 دولار.

أسباب الصعود

جاء هذا الصعود في ظل انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، ليتحول تركيز السوق على شح المعروض، مما دعم الأسعار بعد تسجيلها هبوطًا أسبوعيًا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

مخاوف من الأزمة المصرفية في أمريكا

في سياق متصل، أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي.

ودفعت أيضًا الأسباب نفسها خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة يوم الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.

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