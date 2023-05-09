الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد مكاسب الأيام الماضية.. “النفط” يتراجع و”برنت” عند 77 دولارًا للبرميل
لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًا فعلى من تكون الدية؟ “الخثلان” يوضح
بشرى سارة من “الصحة” للمترددين على أقسام الطوارئ
تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حول معايير صرف الدعم
“العدل” تكشف إجمالي وثائق الصلح الصادرة عبر “تراضي”
خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد مكاسب الأيام الماضية.. “النفط” يتراجع و”برنت” عند 77 دولارًا للبرميل

بعد مكاسب الأيام الماضية.. “النفط” يتراجع و”برنت” عند 77 دولارًا للبرميل

بعد مكاسب الأيام الماضية.. “النفط” يتراجع و”برنت” عند 77 دولارًا للبرميل
٠٨:٢٤:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعًا اليوم بعد ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، ليقلص بذلك مكاسبه خلال الجلستين السابقتين.

وانخفض سعر خام برنت 0.4 في المئة إلى 76.70 دولار، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المئة إلى 72.92 دولار، بحسب “رويترز”.

وينتظر المستثمرون  إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر إبريل والتي ستلعب دورًا في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم إزاء أسعار الفائدة.

وأمس، واصلت أسعار النفط الصعود، إذ سجل سعر خام برنت 77.22 دولارًا للبرميل في آخر الجلسات.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار أو 2.4 بالمئة ليصل إلى 73.09 دولار.

أسباب الصعود

جاء هذا الصعود في ظل انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، ليتحول تركيز السوق على شح المعروض، مما دعم الأسعار بعد تسجيلها هبوطًا أسبوعيًا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

مخاوف من الأزمة المصرفية في أمريكا

في سياق متصل، أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي.

ودفعت أيضًا الأسباب نفسها خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة يوم الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.

اقرأ أيضًا:

“النفط” يواصل الصعود .. و”برنت” يكسر حاجز الـ 77 دولارا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط خام برنت سعر خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار النفط تعاود الارتفاع من جديد

أسعار النفط تعاود الارتفاع من جديد

١٠:٢٦ ص، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠١٦
6 مبادرات لـ«العمل».. دوام مرن وتعديل نسب التوطين وتوظيف الطلاب

6 مبادرات لـ«العمل».. دوام مرن وتعديل نسب التوطين وتوظيف الطلاب

٠٢:٤٦ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦
وزير العدل: المدانون الـ47 تمتعوا بالحقوق والضمانات في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل

وزير العدل: المدانون الـ47 تمتعوا بالحقوق والضمانات في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل

١١:١١ م، السبت، ٠٢ يناير ٢٠١٦
استشهاد فلسطينيين بغزة.. وهنية يطالب بشبكة أمان عربية وإسلامية لدعم انتفاضة القدس

استشهاد فلسطينيين بغزة.. وهنية يطالب بشبكة أمان عربية وإسلامية لدعم انتفاضة القدس

٠٣:٤٥ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *