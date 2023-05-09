بشرى سارة من “الصحة” للمترددين على أقسام الطوارئ

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أطلقت وزارة الصحة خدمة “المسار السريع” في طوارئ المستشفيات، بهدف تسريع الكشف على الحالات المرضية في طوارئ المستشفيات، وتقليل أوقات الانتظار.

وتعمل الخدمة على تطوير تجربة المريض، وتحسين جودة الخدمات، وسرعة مباشرة الحالات، وتقليص مدة الانتظار في أقسام الطوارئ.

قسم خاص

ومن المقرر أن يدشن تجمع صحي المدينة المنورة الخدمة في طوارئ المستشفى الرئيس لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة.

وتستهدف الخدمة الآتي:

-فرز الحالات وتقديرها.

-العمل على علاجها ضمن البروتوكول الصحي المتبع.

-تحويل الحالات غير الطارئة ومن الدرجة الثالثة إلى “المسار السريع”، لتقديم وتعجيل الخدمة للمريض عند مراجعة الطوارئ.

-إيجاد قسم خاص للمسار في طوارئ المستشفيات.

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تقليل الازدحام

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة الصحي، عبدالرحمن حمودة، لصحيفة “الوطن” أن المشروع يستهدف خدمة حالات المرضى ذوي الدرجة الثالثة، التي تمثّل العدد الأكبر من زيارات الطوارئ، بما من شأنه تقليل الازدحام، وزيادة رضا المرضى وعوائلهم عن الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة.

وأضاف أن “المسار السريع” يتم فيه توجيه المرضى المصنفين بالدرجات الثالثة والثانية والأولى، وفق معيار فرز الحالات الكندي داخل قسم الطوارئ، بوجود فريق طبي متكامل.

وأشار إلى أن مراكز الرعاية العاجلة، البالغ عددها 10 مراكز، تنتشر في منطقة المدينة المنورة، وتقدم كل خدمات الرعاية اللازمة للحالات المصنفة من الدرجتين الرابعة والخامسة.

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أهداف المسار السريع

– تطوير تجربة المريض.

– تحسين جودة الخدمات في طوارئ المستشفيات.

– سرعة مباشرة الحالات الطارئة.

– تقليص مدة الانتظار في أقسام الطوارئ.