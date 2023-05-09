“العدل” تكشف إجمالي وثائق الصلح الصادرة عبر “تراضي”

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أعلنت وزارة العدل عن ارتفاع عدد وثائق الصلح الإلكترونية الصادرة من مركز المصالحة لتبلغ 200 ألف وثيقة.

خدمات يقدمها مركز المصالحة

وقالت الوزارة إن مركز المصالحة يقدم العديد من الخدمات منها ما يلي:

1- خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa.

2- نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

3- الوثائق الصادرة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأوضحت الوزارة أن رحلة المستفيد من “تراضي” تحسنت بشكل ملحوظ كما تم إطلاق العديد من الخصائص لتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.

نظام الوساطة والمصالحة

وكانت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة والمصالحة التي طرحتها وزارة العدل عبر منصة استطلاع، فد حظرت على الوسطاء فرض تسوية للمنازعات، ملزمة إياهم بالحياد والاستقلال، وبسرية الجلسات وعدم الإفصاح عما دار فيها إلا في أحوال محددة.

وكشفت اللائحة التنفيذية عن استحداث اعتماد للوسطاء ومقدمي الخدمة بما يعزز الثقة ويرفع المعايير المهنية، مؤكدة حجية الوساطة الرقمية، وجواز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات، بحسب صحيفة “اليوم”.

أهداف نظام الوساطة والمصالحة

ويستهدف نظام الوساطة والمصالحة – بحسب اللائحة التنفيذية – تحقيق الآتي:

– تفعيل الوساطة والمصالحة.

-أن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات.

-رفع المعايير المهنية وتعزيز التزام الوسطاء والمصلحين بالقيم والسلوكيات المهنية.

-تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف.

-تعزيز التحول الرقمي والتطوير الإجرائي، والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية.

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