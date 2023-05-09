خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم وأيسر الخطوات من أجل تجديد رخصة مستودع ضريبي.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المستفيد من تجديد رخصة مستودع ضريبي عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – تفضل بزيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2 – سجل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.

3 – سيتم إرسال رمز الدخول على الجوال الخاص بك، ادخل الرمز ثم اضغط على تقديم.

4 – اضغط على أيقونة “الضرائب غير المباشرة”.

5 – اختر أيقونة “المستودعات” من الخيارات المتاحة أمامك.

6 – اضغط على “التقدم بطلب رخصة مستودع”.

7 – سيظهر لك الآن نموذج طلب رخصة المستودع، املأ البيانات المطلوبة أمامك.

8 – بعد اكتمال جميع البيانات الخاصة بالخطوة الأولى، اضغط على الذهاب للخطوة الثانية.

9 – سيظهر لك نموذج ببعض الأسئلة تفضل بالإجابة عليها.

10 – اضغط على التعهد والموافقة على جميع بياناتك السابقة التى أضفتها، واضغط على “التسليم”بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات المدخلة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.