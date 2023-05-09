“الإسكان” تعلن عن آلية سحب الأراضي المجانية من المستفيدين

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كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، عن الآلية التي تستوجب سحب الأراضي المجانية المخصصة للمستفيدين والمدة الممنوحة لهم لاستخراج رخص البناء

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

وأوضح السويلم، أنه يتم تطبيق ما ورد في المادة الـ39 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، مع مراعاة أحكام المادة الـ18 من هذا التنظيم.

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3 شروط للمستفيد من الدعم السكني

وبين، أنه يجب على المستفيد من الدعم السكني الذي خُصصت له أرض سكنية، الالتزام بالآتي:

– الحصول على ترخيص البناء خلال 6 أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص.

– البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من التخصيص.

– إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من التخصيص.

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استثناء المواقع التي تحددها الوزارة

ولفت إلى أنه يستثنى من ذلك المواقع التي تحددها الوزارة، باعتبارها مواقع مميزة ذات قيمة عالية، لتكون المدة المحددة لاستخراج رخصة البناء والبدء فيه بما لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، على أن يتم إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من التخصيص، وفقًا لـ”عكاظ”.

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استخدام القرض أو التمويل لشراء مسكن

وبشأن الدعم السكني الذي خُصص له قرض أو تمويل سكني فقط، ذكر السويلم، أنه يجب على المستفيد استخدام القرض أو التمويل لشراء مسكن، أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص.

وفي حال بناء مسكن يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.