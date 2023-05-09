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أكثر من 30 صوتًا.. ماذا تعرف عن لغة التخاطب الفريدة بين الفيلة؟ (فيديو)
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أكثر من 30 صوتًا.. ماذا تعرف عن لغة التخاطب الفريدة بين الفيلة؟ (فيديو)

أكثر من 30 صوتًا.. ماذا تعرف عن لغة التخاطب الفريدة بين الفيلة؟ (فيديو)

أكثر من 30 صوتًا.. ماذا تعرف عن لغة التخاطب الفريدة بين الفيلة؟ (فيديو)
٠٦:٤٩:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لاحظ علماء السلوك الحيواني عبر التاريخ البحثي الذكاء الحاد الذي تتميز به الفيلة، وذلك عن طريق مراقبة سلوكها وتشريح أدمغتها.

30 صوتًا للتواصل بين الفيلة

ودرست الدكتورة الأخصائية جويس بول سلوك الفيلة لـ48 عامًا، حيث اكتشفت أن هذه الحيوانات تتواصل فيما بينها باستخدام أكثر من 30 صوتًا.

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بين الهمهمة والأصوات الصاخبة

وتتنوع هذه الأصوات بطبيعتها بين الهمهمة ذات التوتر المنخفض الذي لا تدركه الأذن البشرية، إلى الأصوات الصاخبة من خراطيمها التي يمكن سماعها من عدة أميال.

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لغة خاصة للتخاطب بين الفيلة

كما رصدت بول أصواتًا أشبه ما تكون بالنياح، ولاحظت بول أن الفيلة تقوم بدمج هذه الأصوات للتواصل فيما بينها بما يشبه اللغة الخاصة.

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تواصل البشر مع الحيوانات

وأفادت دراسات حديثة إلى أن البشر يمكنهم التواصل قريبًا مع الحيوانات، حيث يستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم الذكاء الاصطناعي للتحدث إلى النحل والفيلة والحيتان، لكن أحد الخبراء يخشى من إمكانية استخدام هذه المقدرة للتلاعب بالأنواع البرية.

وفي حديثها مع vox، قالت كارين باكر، من جامعة كولومبيا البريطانية إن فريقًا من الباحثين في ألمانيا يستخدم الذكاء الاصطناعي لفك تشفير أنماط الأصوات غير البشرية، مثل رقصة نحل العسل والضوضاء ذات التردد المنخفض للفيلة، ما يتيح جعل التكنولوجيا ليس فقط وسيلة للتواصل، ولكن أيضًا للتحكم في الحيوانات البرية، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

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