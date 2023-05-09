عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات في غارات صهيونية على قطاع غزة

تواصل – واس:

استشهد 12 فلسطينيًا وجرح 20 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في عدوان لقوات الاحتلال، استهدف مناطق متعددة في قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أفادت المصادر الطبية أن من بين الشهداء أطفال، تم انتشالهم من المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.

قصف قوات الاحتلال طال مناطق سكنية

وأشارت مصادر فلسطينية أن قصف قوات الاحتلال البري والبحري والجوي طال مناطق سكنية بشكل مفاجىء، وسط تحليق متواصل لطائرات الاحتلال في أجواء القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، “لازالت طواقم الإسعاف مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال”.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان: “هناك عدد من الشهداء جراء العدوان الصهيوني بينهم أطفال ونساء”.

تعليق الدوام بالمؤسسات التعليمية في غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، تعليق الدوام بكافة المؤسسات التعليمية، بعد إطلاق قوات الاحتلال عملية عسكرية ضد القطاع.

وقال المكتب في بيان: “يتم يعلق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة الثلاثاء حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة”.

وأضاف: “يكون الدوام في باقي المؤسسات الحكومية بالحد الأدنى بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.

عملية السهم الواقي

وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم “السهم الواقي”.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات صهيونية قصفت منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت شقتين سكنيتين بمدينة غزة.

وهرعت سيارات الإسعاف لأماكن القصف الصهيوني، وانتشلوا عدداً من الشهداء والجرحى ونقلهم للمستشفيات، وفقًا لوكالة “صفا”.

وأفاد المراسلون بأن انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في قطاع غزة بين الحين والآخر نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.