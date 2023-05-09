لماذا الأفضل أن نتناول الفاكهة بدلاً من شرب العصائر؟

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تفيد الدراسات والبحوث العلمية إلى أن الجسم يستفيد من تناول الفواكه الطازجة بشكل أفضل من شرب العصائر الطبيعية، حيث تفقد الفواكه العديد من العناصر الغذائية عند عصرها.

قشور الفواكه تحتوي على الألياف

على سبيل المثال تحتوي قشور الفواكه على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على فقدان الوزن وتضبط مستويات السكر في الدم، لذا يفضل أكل الفواكه الطازجة بشكل كامل للاستفادة من جميع مكوناتها الغذائية.

بالرغم من ذلك، فإن شرب العصائر ليس خطأً، ولكن ينبغي اختيار العصائر الطازجة الخالية من السكريات المضافة والحافظات الصناعية.

تذكر دائماً أن الاعتدال في تناول الفواكه والعصائر هو المفتاح للحفاظ على صحة سليمة.

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هل العصائر مفيدة للصحة؟

تعتبر العصائر من المشروبات الطبيعية التي يحرص الكثيرون على تناولها بشكل متكرر، لكن هل هي فعلا مفيدة للصحة؟

يظن الكثيرون بأن العصائر الطازجة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، لكن بعض الخبراء في الصحة يشير إلى أن العصائر تحتوي على نسب عالية من السكر الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم والإنسولين.

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المشروبات الطازجة المحضرة في المنزل أفضل

ومن أجل الاستفادة من العصائر بشكل صحي تنصح الخبراء بتناول المشروبات الطازجة المحضرة في المنزل بدلاً من شراء العصائر الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة ومساحيق سكرية.

كما يمكن تحضير العصائر بإضافة الفاكهة والخضراوات الملونة الغنية بالفيتامينات والألياف. لذا فهي مفيدة للصحة إذا تم تناولها بشكل سليم وممكن أن تلبي بعض احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

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فوائد عصائر الفواكه

تحتوي عصائر الفواكه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والألياف.

وتساعد هذه العناصر في تحسين وظائف الجسم المختلفة، وتعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من العدوى والأمراض.

كما أن شرب عصائر الفواكه يمكن أن يحسن الهضم ويعمل على تقليل الالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي.

ومن خلال تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، يمكن لعصائر الفواكه أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأخيراً، تحتوي عصائر الفواكه على مجموعة من المواد الكيميائية التي تساعد في تحسين نضارة البشرة وتشجيع نمو الشعر الصحي.

يمكن أن يكون شرب عصائر الفواكه خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.