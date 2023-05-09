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زلزال بقوة 4.6 يضرب “أدي يامان” التركية

زلزال بقوة 4.6 يضرب “أدي يامان” التركية

زلزال بقوة 4.6 يضرب “أدي يامان” التركية
٠٥:١٨:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية “أدي يامان” جنوبي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساء الاثنين، في بيان، إن عمق الزلزال بلغ 8.68 كيلومترات.

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لا خسائر بشرية أو مادية عقب الزلزال

وأشارت إلى أن الزلزال وقع في قضاء “جيليك خان”، الساعة 23.20 بتوقيت تركيا (20.20 تغ).

بدوره أعلن محمد توغاي، وكيل والي “أدي يامان”، عدم رصد خسائر بشرية ومادية عقب الزلزال.

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33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال “مرعش” في تركيا

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عن تسجيل 33 ألفًا و77 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

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33 ألف هزة أرضية في 3 أشهر

وأضافت “أفاد” في بيان، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 من فبراير الماضي وحتى 6 من مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارًا هائلاً.

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