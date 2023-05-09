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ترحيب أممي بمبادرة المملكة وأمريكا لحل الصراع في السودان

ترحيب أممي بمبادرة المملكة وأمريكا لحل الصراع في السودان

ترحيب أممي بمبادرة المملكة وأمريكا لحل الصراع في السودان
٠٤:٣٩:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

رحبت الأمم المتحدة، بالمبادرة التي طرحتها المملكة والولايات المتحدة لحل الصراع في السودان.

ترحيب الأمم المتحدة بمبادرة المملكة وأمريكا

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، إن الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة التي طرحتها المملكة والولايات المتحدة لعقد مباحثات مباشرة بمدينة جدة بين ممثلين لطرفي النزاع في السودان، حسبما ذكر موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح أن الأمم المتحدة “تعمل عن كثب مع الرياض وواشنطن” بشأن الوضع في السودان.

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المحادثات بين طرفي الصراع في السودان ستستمر أيامًا

وأشار المسؤول الأممي أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، “لا يزال موجودا في مدينة بورتسودان برفقة عدد من الموظفين الأمميين للقيام بالعديد من المهام الحيوية”، وفق الموقع.

والأحد، أعلنت المملكة، أن المحادثات التي انطلقت السبت في جدة، بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “ستستمر أيامًا”، للوصول إلى “وقف فعّال لإطلاق النار”.

وتتواصل منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات “الدعم السريع”..

حيث تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

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خلال ساعات.. أكثر من 426 ألف ريال تبرعات حملة إغاثة الشعب السوداني

925 ألف ريال تبرعات حملة إغاثة الشعب السوداني

ومن جهة أخرى، تجاوزت التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 250 ألف ريال في غضون ساعات من إطلاقها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغ إجمالي التبرعات 925 ألفًا و166 ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 7 آلاف و383 أشخاص، وفق رصد قام به موقع “تواصل”.

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هدف الحملة

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق الحملة التي تستهدف التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

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أمريكا ‏الأمم المتحدة الجيش السوداني السودان المملكة بورتسودان جدة حل الصراع في السودان حملة إغاثة الشعب السوداني خادم الحرمين قوات الدعم السريع ولي العهد

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