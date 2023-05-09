عاجل.. توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد على نجران ومكة و3 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

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السماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.