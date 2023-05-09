أهمها الرابعة.. 6 عادات صحية لتحسين قوة العقل

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كما يحافظ الإنسان على جسمه صحيًا ورياضيًا، فإنه مطالب بالضرورة بالمحافظة على مخه، ذلك العضو الأكثر أهمية في الجسم، حتى يتمتع بحياة صحية وسعيدة وراقية.

ووفقًا لموقع City Magazine ، من خلال التغييرات الصحيحة في نمط الحياة والعادات الصحية، يمكن تحسين قدرة الدماغ على منع التدهور المرتبط بالعمر.

ومن هذه العادات:

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1 – ممارسة الرياضة بانتظام

من فوائد ممارسة التمارين الرياضة أنها تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على تحسين وظائف المخ والقدرة الإدراكية.

كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الدماغ.

ويحتاج الإنسان لممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات.

2 – تناول نظام غذائي صحي

ومن أهم عناصر الغذاء الصحي تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، وتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والتدخين.

كما يمكن أن تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية، من خلال تناول الأسماك مثل السلمون والتونة والماكريل، في حماية الدماغ من الشيخوخة والتدهور المعرفي.

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3 – قسط كاف من النوم

يلعب النوم دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة الدماغ، حيث يوطد الذكريات ويتم التخلص من السموم التي تتراكم خلال النهار.

فيما يمكن أن تسبب قلة النوم مشاكل في الذاكرة وتقلبات مزاجية وتقليل القدرات المعرفية. ويحتاج البالغون من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

4 -ممارسة أنشطة تحفيز المخ

وتشمل أنشطة تحفيز المخ القراءة أو تعلم مهارات جديدة أو حل الألغاز أو الألعاب أو ممارسة هواية جديدة.

كذلك يعد التفاعل الاجتماعي مفتاحاً لصحة الدماغ، لذا ينبغي البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

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5 – التحكم في التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر سلباً على صحة الدماغ، مما يتسبب في مشاكل في الذاكرة وتقلبات مزاجية وقلق.

تعلم طرقاً صحية للتحكم في التوتر، مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا أو التاي تشي، التي يمكن أن تمنح شعور بالسعادة والاسترخاء.

6 – حماية الرأس

من الضروري أن يبقى الدماغ سليمًا للحفاظ على الوظيفة الإدراكية ومنع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

وهنا ينبغي الاحتراز من التعرض للإصابات والتلف أمر أساسي للحفاظ على صحة الدماغ. لذا يجب مراعاة ارتداء واستخدام خوذة عند ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة، التي تتطلب الاحتكاك بالآلات والمعدات الواقية عند المشاركة في الأنشطة، التي يمكن أن تسبب إصابات في الرأس.