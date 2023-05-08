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في دولة عربية.. الميليشيات التابعة لـ”طهران” تُنزل العلم الإيراني من مواقعها
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في دولة عربية.. الميليشيات التابعة لـ”طهران” تُنزل العلم الإيراني من مواقعها

في دولة عربية.. الميليشيات التابعة لـ”طهران” تُنزل العلم الإيراني من مواقعها

في دولة عربية.. الميليشيات التابعة لـ”طهران” تُنزل العلم الإيراني من مواقعها
٠٢:٥٦:١٨ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استعادت سوريا مقعدها بالجامعة العربية عقب 12 سنة من الغياب، ورغم ذلك لم يصدر أي بيان يوضح بالتفاصيل شروط هذه العودة أو خارطة الطريق التي بنيت على أساسها.

عودة سوريا للجامعة العربية

واكتفت الجامعة العربية، بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزاما بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.

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وناقش القرار العربي الأخير، العديد من النقاط، بينها الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها سابقاً، وفقا لـ”الحدث”.

إنزال الأعلام الإيرانية

وأمام هذه الالتزامات، بدأت الميليشيات التابعة لإيران بإنزال العلم الإيراني ورايات بعض الجماعات كفاطميون وزينبيون من مواقع كثيرة تابعة لها داخل الأراضي السورية، بطلب مباشر من السلطات في دمشق، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

أيضا جرى إنزال العلم الإيراني والرايات من مواقع في مدينة دير الزور ومدينتي الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لمدينة تدمر ومحيطها بريف حمص الشرقي، واستبدلت الرايات بالعلم السوري المعترف به دولياً.

وقال المرصد إن هذه الخطوات أتت في ظل تنفيذ سوريا للوعود التي قدمها للدول العربية حول خروج الميليشيات التابعة لإيران من أراضيها مقابل عودتها إلى الجامعة العربية.

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الكلمات الدلالية:
أعلام إيران إيران الجامعة العربية سوريا‬‏ ميليشيا إيران

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