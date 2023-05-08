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تجربة جديدة لعلاج آلام الظهر المزمنة
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تجربة جديدة لعلاج آلام الظهر المزمنة

تجربة جديدة لعلاج آلام الظهر المزمنة

تجربة جديدة لعلاج آلام الظهر المزمنة
٠٢:٥٤:٢٦ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جرى وضع علاج جديد يُعرف باسم العلاج الوظيفي الإدراكي “CFT” في تجربة سريرية لما يقرب من 500 مشارك يعانون آلام الظهر المزمنة عبر 20 ممارسة للعلاج الطبيعي.

تحسن ملحوظ 

وكشفت نتائج التجربة أن أولئك الذين يتلقون CFT التي تضمنت سبع جلسات فردية مع أطباء مدربين تدريباً خاصاً على مدى 12 أسبوعًا، وزيارة معززة بعد ستة أشهر أفادوا بتحسن كبير في الحركة ومستويات الألم، والتي استمرت لفترة طويلة بعد العلاج.

طريقة جديدة 

وطور البروفيسور بيتر أوسوليفان من مدرسة بيرث كورتين للصحة في أستراليا، الطريقة العلاجية الجديدة التي تتخذ نهجًا جسديًا ونفسيًا.

حيث يتم تسليح المرضى بالأدوات اللازمة لإدارة حالتهم بثقة ومهارات التحرك بطرق تقلل من الإعاقة، حسب “القبس”.

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خصائص فردية

ومن جانبه أورد أوسوليفان، أن العلاج الجديد يرتكز على الخصائص الفردية للشخص، الذي يعاني آلام الظهر المزمنة، من خلال معالجة مخاوفه وقيود حركته تحت التوجيه الماهر لاختصاصي علاج طبيعي مدرب.

وشرح أنه أسلوب مختلف عن الأساليب التقليدية الأكثر سلبية بما يشمل التدليك للجسم والعمود الفقري، والأدوية والحقن، لأنه يجعل الشخص مسؤولاً عن حالته، ويساعده على فهم العوامل التي تسهم في آلامه، وبناء السيطرة والثقة في جسده من أجل العودة إلى الأنشطة القيمة.

الكلمات الدلالية:
آلام الظهر المزمنة العلاج الإدراكي تجربة علمية علاج جديد

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