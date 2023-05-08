لمدة عام آخر.. بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا

تواصل – فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد العقوبات المعروفة بـ”قانون قيصر” ضد سوريا لمدة عام آخر.

تمديد العقوبات

وأوضح البيت الأبيض في بيان له مساء أمس الاثنين أن “تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023”.

حالة الطوارئ

وتابع البيان أن بايدن قال: “لذلك، أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية”.

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وزعمت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح “بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان”.

وقف الحرب

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعو السلطات السورية وداعميها إلى “وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، وفرض وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث قضية تسوية سياسية في سوريا”.

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