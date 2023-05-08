تسريبات تكشف عن خطأ فادح في تصميم آيفون 15 الجديد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت العديد من التسريبات عن تغييرات كبيرة قد تطرأ على سلسلة آيفون 15، بما في ذلك منفذ يو إس بي سي، والجزيرة الديناميكية، والكاميرات المُحسنة على طرازات آيفون 15 برو، والكثير من الأشياء المثيرة الأخرى.

مواصفات آيفون 15 الجديد

ومن ضمن أبرز التغييرات هي استبدال الحواف المسطحة الناعمة، بالحواف المنحنية الشائعة في الهواتف الأخرى، وتم استخدام الحواف المسطحة ابتداء من آيفون 12 في 2020، وهذا يعني أن ثلاثة أجيال من آيفون تشترك في نفس المظهر الذي أعجب الكثير من المستخدمين، لجماليته وجاذبيته.

اقرأ أيضا:

ويوضح الخبراء أنه إضافة إلى مظهره الجذاب، فإن جهاز آيفون بالحواف المسطحة، يبدو أكثر أماناً من أي هاتف دائري الحواف.

الحواف المسطحة أكثر متانة

وقال المحلل “شريمب آبل برو” إن العودة إلى الحواف المنحنية في آيفون ستلغي صبغة الحداثة على الجهاز الذي سيبدو في نظرهم جهازاً ينتمي إلى حقبة قديمة من الهواتف.

بينما دحض الخبير “ليكس أبل برو” فكرة احتواء آيفون 15 على حواف بارزة، وقال لمجلة “فوربس” إن آيفون 15 الجديد سيحتوي على حواف مسطحة.

وتعتبر الحواف المسطحة أكثر متانة من الحواف المنحنية، إضافة إلى أن اللوحة الخلفية المستديرة يمكن أن تجعل الشحن اللاسلكي أمراً صعباً، وإذا لم تتمكن آبل من التعامل مع هذه العقبة، فهذا يعني أن تصميم آيفون لن يتغير.

وبحسب “شريم آبل برو”، فإن أحجام الشاشة ستظل كما هي في آيفون 15 حتى لو تم تغيير حواف الجهاز الذي سيشبه تصميمه تصميم آيفون 11 برو ماكس.

اقرأ أيضا: