رياح نشطة على ينبع والرايس وأمطار على الباحة.. توقعات الأرصاد

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

تبدأ في الثامنة صباحا

وتشمل الحالة، كما بين مركز الأرصاد، محافظة ينبع ومركز الرايس، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

أمطار الباحة

وفي سياق متصل، هطلت أمس الاثنين أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت مدينة الباحة، وعدد من محافظاتها والمراكز التابعة لها وارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الاثنين، عدة تنبيهات، توقع خلالها حالة الطقس، على منطقة الرياض، وعدة مناطق، حتى مساء اليوم.

أتربة على الرياض

وتوقع الأرصاد، أن تسود رياح نشطة وأتربة مثارة، على منطقة الرياض، بمشيئة الله، تستمر من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى السابعة مساء يوم غد الثلاثاء.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقة الرياض، هي: الأفلاج، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والسليل ووادي الدواسر.