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مستشار أسري ينصح الآباء: اللعب مع الطفل يعزز مهاراته اللغوية والاجتماعية
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مستشار أسري ينصح الآباء: اللعب مع الطفل يعزز مهاراته اللغوية والاجتماعية

مستشار أسري ينصح الآباء: اللعب مع الطفل يعزز مهاراته اللغوية والاجتماعية

مستشار أسري ينصح الآباء: اللعب مع الطفل يعزز مهاراته اللغوية والاجتماعية
٠١:٤٦:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء التربية وعلم النفس على أهمية اللعب في حياة الطفل لاسيما اللعب بين الآباء والأبناء الصغار، في سنوات حياتهم الأولى.

ويساهم لعب الآباء مع الأطفال الصغار المهارات اللغوية والاجتماعية والذكاء لدى الطفل، بالإضافة إلى الحالة النفسية للطفل والثقة في الذات والتفاعل مع الآخرين.

الدور التربوي للآباء

وفي هذا السياق، أوضح المستشار الأسري د. عبدالله السلمان أن الدراسات أثبتت أن ممارسة الأب لدوره التربوي ومن ذلك اللعب مع أطفاله والتواصل اللفظي معهم يعزز من الذكاء اللغوي والاجتماعي لهم.

 

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وأضاف السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن لعب الآباء مع الأطفال يقلل السلوكيات الحادة لديهم مقارنة بمن يتجاهل آباءهم اللعب معهم.

وتابع د. عبدالله السلمان أنه كلما زاد دور الأب في تربية أطفاله كلما زاد رضاهم عن حياتهم وزادت ثقتهم بأنفسهم.

 

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الكلمات الدلالية:
الآباء الأطفال الذكاء اللعب المهارات الاجتماعية المهارات اللغوية

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